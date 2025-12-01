Paolo Condò analizza la giornata di campionato con l'editoriale sul Corriere della Sera trattando a lungo del successo del Napoli sulla Roma, ma passando poi all'Inter. "L’altro vincitore di giornata è Cristian Chivu, perché il momento dell’Inter s’era fatto delicato dopo i k.o. del derby e di Madrid, il Pisa in casa non subiva gol dal 14 settembre, e il nuvolone che spesso grava su Lautaro stava assumendo tonalità da Stranger Things".

"In queste condizioni - prosegue - Chivu l’ha vinta soffrendo e intuendo che una nuova sostituzione del capitano avrebbe scavato un rischioso fossato: ritirando invece Thuram, scelta peraltro corretta, ha rinfrancato Lautaro, non a caso due volte in gol nei minuti successivi. Merito suo, di Pio Esposito subito utile, e di un altro cambio, il misterioso Diouf, che in 20 minuti s’è guadagnato più elogi rispetto a Luis Henrique, ancora anonimo. Nell’Inter stanno cambiando gerarchie, oltre che tattiche: Bisseck dietro ricopre più ruoli, Zielinski è finalmente una presenza, Frattesi vede ulteriormente ridotto il suo spazio, proprio Diouf è un candidato a sostituirlo come antidoto rapido".