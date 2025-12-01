Nell'intervista concessa ai microfoni di Sky Sport (LEGGI QUI LE PAROLE), Marco Materazzi ha parlato anche della Nazionale azzurra che a marzo si giocherà nei playoff la possibilità di partecipare ai Mondiali 2026.

“Penso che abbiamo tutto per andare ai Mondiali, in caso contrario bisogna cambiare qualcosa: se non ci vai per tre edizioni qualcuno dovrà alzare le braccia e dire che non è capace - le sue parole -. Rino si è preso una bella gatta da pelare, conoscendolo andrebbe in campo volentieri: purtroppo non potrà farlo, ma dovrà trasmettere la giusta mentalità ai ragazzi”.