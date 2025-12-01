Ancora un cambio in vetta alla classifica della Serie A. La Roma perde primo posto e lo scontro diretto contro il Napoli che opera il sorpasso, con i campioni d’Italia ora al primo posto insieme al Milan, vincente di cortomuso con la Lazio. Nonostante la vetta della classifica raggiunta da Massimiliano Allegri e Antonio Conte, per i bookie è l’Inter, a -1 dalle prime della classe, la favorita per lo scudetto, offerta a 2,23 su 888sport e 2,25 su Snai, seguita – si legge su Agipronews - proprio da Napoli e Milan fissate a 4.

Dopo la terza sconfitta in altrettanti scontri diretti rallenta la Roma: il tricolore agli uomini di Gian Piero Gasperini passa da 6 a 10 volte la posta, mentre continua a non convincere la Juventus, a cinque punti dal primo posto ma vista campione d’Italia a quota 25.