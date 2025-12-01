"Giocando peggio rispetto al derby con il Milan e al match con l’Atletico Madrid, l’Inter si porta a casa i 3 punti. Un caso? Forse no. Perché è fondamentale anche strappare le vittorie sporche. Vero che il valore dei toscani non può essere paragonabile a quello del Diavolo o dei Colchoneros, ma era una squadra che, comunque, non perdeva da 6 partite, e che, prima dello 0-1 di Lautaro, non subiva una rete in casa da ben 505’". Così il Corriere dello Sport premia il successo nerazzurro contro un avversario ostico e in serie positiva.
Decisivi i cambi nel secondo tempo: Esposito determinante già un minuto dopo il suo ingresso in campo. "E, assieme a lui, hanno dato un apporto fondamentale anche gli altri cambi, a differenza di quanto era accaduto sia contro Allegri sia contro Simeone. Zielinski, dentro all’intervallo per un sonnolento Sucic, ha alzato la qualità e il ritmo della manovra. Mentre Diouf, lanciato di nuovo largo a destra come nel derby (fuori Luis Henrique che ancora una volta non ha sfruttato l’occasione), ha mostrato sfrontatezza e pure letture interessanti, come quella che ispirato Barella per il raddoppio. Il francese, peraltro, ha offerto un pallone d’oro anche allo stesso Lautaro, ma il palo ha negato la tripletta all’argentino", sottolinea il CdS.
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
Altre notizie - Rassegna
Altre notizie
- 12:28 CdS - L'Inter vince giocando "peggio": forse non è un caso. Decisivi i cambi
- 12:14 GdS - Esposito entra e decide con un'intuizione che appartiene solo alle punte più dotate
- 12:00 A PISA più "BRUTTI" ma VINCENTI, LAUTARO zittisce TUTTI! DIOUF non è più una SORPRESA! HENRIQUE...
- 11:45 GdS - Lautaro scatenato: povero Gilardino. E avrebbe potuto imitare Duplantis se...
- 11:30 Moviola CdS - Guida ok, ma resta un grosso dubbio in area Pisa: Meister non tocca mai il pallone
- 11:15 Materazzi: "Una squadra come l'Inter deve sempre alzare trofei. Akanji fortissimo, peccato per Pavard"
- 11:02 Marotta: "Campionato? Ecco la mia speranza. Tifosi al centro di tutto. Io fortunato perché..."
- 10:48 Bergomi: "Thuram-Lautaro è ancora la coppia migliore, ma sono cambiati i movimenti. Napoli? Più forte dell'anno scorso perché..."
- 10:34 Adani: "Giusti i riflettori su Lautaro, ma critiche eccessive. Aveva fatto bene Chivu a toglierlo, ma..."
- 10:20 Ranocchia: "Lautaro il più forte in A: vi spiego perché. Gol di Gimenez? Serve una zona mista perché..."
- 10:06 Buffon: "Esposito è un Toni cresciuto prima. Mi ha impressionato un aspetto"
- 09:52 Doué: "La finale di Champions tra i giorni più belli della mia vita. Al mio secondo gol ho capito che..."
- 09:38 Pagelle TS - Zielinski ed Esposito, due 7 dalla panchina. Sofferenza Bastoni
- 09:24 TS - A Pisa un'Inter come la Torre, ma porta a casa il risultato. Lautaro e i cambi fanno la differenza
- 09:10 Pagelle CdS - Lautaro sfoga la rabbia, Diouf manda segnali. I bocciati sono tre
- 08:56 GdS - Diouf si candida a vice Dumfries: anche fuori ruolo, è sembrato di un'altra categoria rispetto a Luis Henrique
- 08:42 Moviola GdS - Meister su Zielinski: troppo poco per dare rigore
- 08:28 Pagelle GdS - Lautaro il migliore, Zielinski incide. Ed Esposito dimostra che...
- 08:14 GdS - L'Inter come sempre: batte il Pisa e resta in alto. Lautaro decisivo, ma gli manca...
- 08:00 L'Inter chiama, capitan Lautaro risponde sulle note di Guè e Marra: nulla accade mai per caso
- 00:00 Il treno nerazzurro riparte: "Diouf Diouf". Un appunto su Lautaro
- 23:55 Padovano: "Cinque sconfitte sono tante, ma è in corsa su tutti i fronti"
- 23:40 Napoli, Conte: "Momento di grande difficoltà, dobbiamo indossare l'elmetto"
- 23:25 Roma, Gasperini dopo il ko col Napoli: "Dispiace, ma non compromette il nostro percorso"
- 23:10 Compagnoni: "Inter, momento strano. Vittoria fondamentale per evitare una crisi"
- 22:54 Fiorentina, confronto Dzeko-tifosi dopo le parole post AEK. Ferrari: "Voleva unire il gruppo"
- 22:40 Serie A, la Roma frena la corsa: vince il Napoli 1-0. Azzurri e Milan al primo posto, Inter distante un punto
- 22:25 Arbitro aggredito, Zappi: "Vigileremo e tuteleremo in ogni sede i nostri associati"
- 22:10 Pisa, Canestrelli: "Inter fortissima, le abbiamo tenuto testa. Siamo stati puniti al primo mezzo errore"
- 21:55 De Biasi: "Inter, questa fase difficile passerà. Apprezzo Chivu perché non cerca mai scuse"
- 21:40 Amoruso ha una convinzione: "I giovani? In Italia non sappiamo aspettare nessuno"
- 21:25 L'analisi di Llorente: "Scudetto, Conte lotterà ancora. Anche Inter e Milan sono forti"
- 21:10 Milan Primavera ko nel derby, Renna: "La disattenzione difensiva ha condizionato la partita"
- 20:55 L'Arsenal va sotto ma reagisce con Merino: è 1-1 contro il Chelsea allo Stamford Bridge
- 20:40 Angolo Tattico di Pisa-Inter - Zielinski aumenta la qualità nel giro palla, toscani aggressivi e veloci sulle punte
- 20:25 Napoli, Manna svela: "Mercato? Se c'è un'opportunità, la coglieremo. La classifica è ottimale"
- 20:10 BVB, Kovac al miele su Adeyemi: "Karim è benedetto da Dio. Devo lavorare con lui ogni giorno perché..."
- 19:55 Fiorentina, crisi senza fine: viola sconfitti anche dall'Atalanta dell'ex Palladino, finisce 2-0 a Bergamo
- 19:40 L'Inter si rialza a Pisa, Akanji: "Grande vittoria, mentalità forte dei ragazzi. Orgoglioso di questa squadra"
- 19:25 videoL'Inter Primavera si riscatta nel derby: Milan battuto 2-0, decidono Iddrissou e Mancuso
- 19:10 Pisa, Scuffet: "Abbiamo giocato alla pari dell'Inter per almeno un'ora, ma questa è la Serie A"
- 18:55 Pisa, Gilardino a Rai Radio 1: "L'Inter è stata letale su due rimesse laterali, dobbiamo migliorare nei dettagli"
- 18:40 Chivu a Rai Radio 1: "Problemi nello spogliatoio? Non devo smentire niente. E non ero scontento dopo il 1° tempo"
- 18:25 Pisa 29esima 'vittima' di Lautaro. Da quando l'argentino è a Milano nessuno meglio di lui
- 18:10 Pisa-Inter, la moviola: Guida vuole far correre ma i tanti duelli fisici complicano la sua direzione arbitrale
- 18:04 Diouf in conferenza: "L'inizio non è stato semplice, ma adesso sto bene. Voglio giocare e aiutare la squadra"
- 17:54 Scatta l'allarme antincendio in sala stampa, Chivu fa la battuta: "Qualcuno sta fumando, non sono io..."
- 17:50 Lautaro a ITV: "Gol alla 29esima avversaria? Lavoro ogni giorno per portare titoli all'Inter e gioia ai tifosi"
- 17:49 Chivu in conferenza: "Oggi non era semplice, ci prendiamo questa vittoria. Con Lautaro mai nessun problema"
- 17:48 videoPisa-Inter 0-2, Tramontana: "Non ero ottimista a fine primo tempo, i cambi hanno fatto la differenza"
- 17:38 Diouf a ITV: "Mi sento bene, sto crescendo con il gruppo. Restiamo concentrati per le prossime"
- 17:35 Chivu a ITV: "Questa vittoria ci fa felici dopo le due gare precedenti". Poi ancora su Lautaro
- 17:34 Diouf a DAZN: "Devo continuare a spingere, voglio giocare sempre di più. Chivu mi parla tanto per migliorare"
- 17:32 Chivu a DAZN: "Mai messo in discussione Lautaro. Lo abbraccio ogni giorno, peccato non ci sia il 'Big Brother'"
- 17:21 Pisa, Gilardino a DAZN: "Grande prestazione e buoni 60'. La differenza? L'Inter è stata feroce e letale"
- 17:20 Inter U23-Pro Vercelli, le pagelle - Melgrati ancora protagonista, Agbonifo in crescita
- 17:14 Lautaro Player of the Match a DAZN: "Lascio parlare chi sta fuori e lavoro per l'Inter. Spero di stare qui a lungo"
- 17:10 Esposito a DAZN: "Assist importante come un gol? La squadra è da mettere al primo posto, come dice Lautaro"
- 17:06 Vecchi in conferenza: "Risultato giusto, secondo tempo di personalità. Su Prestia sensazioni non buone"
- 17:01 Pisa-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 16:58 Pisa-Inter, le pagelle - Esposito impattante, Lautaro risponde. Bastoni in affanno
- 16:56 Alla faccia del ca... so: l'Inter vola sulle ali di Lautaro, la doppietta del Toro rilancia i nerazzurri a Pisa
- 16:55 liveIl POST PARTITA di PISA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 16:52 Pisa-Inter, Fischio Finale - Lautaro rompe l'equilibrio della torre dopo 505': Chivu respira con la doppietta del capitano
- 16:32 L'Inter U23 soffre in avvio ma reagisce nel secondo tempo: con la Pro Vercelli finisce 1-1
- 16:01 Pisa, Piccinini prima del 2° T: "Inter tra le migliori d'Europa, stiamo facendo bene. Spero di segnare"
- 15:16 Inter-Milan, Up & Down - Bovio gladiatorio, Iddrissou forza della natura. Zarate, poca sostanza
- 14:50 Primavera, il derby di Milano torna a colorarsi di nerazzurro: Iddrissou e Mancuso stendono il Milan
- 14:31 Pisa, Marin a DAZN: "Ci manca qualche giocatore ma sappiamo che chi subentra farà ancora meglio"
- 14:31 Sucic a DAZN: "Due sconfitte di fila, sappiamo che non è facile. Ma dobbiamo restare concentrati. Chivu? Io do tutto, poi..."