Marco Materazzi ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport della vittoria di ieri dell'Inter con il Pisa. Segnata dalla doppietta di Lautaro Martinez, arrivato al quarto posto tra i marcatori nerazzurri di tutti i tempi: "Meno male, sono contento per lui e sono convinto che arriverà anche più su del quarto posto e aiuterà l'Inter a vincere ancora. Quest'anno è stata magra, da tifoso spero di alzare qualche trofeo a fine stagione".

Come hai vissuto le critiche a Cristian Chivu? E hai visto dei miglioramenti dell'Inter?

"Siamo a un punto dalla prima, ci sono tante squadre e il campionato è lungo. Il Milan giocando una partita a settimana è bene attrezzato, sarà lunga fino alla fine. Mi auguro di portare un risultato positivo a casa a fine anno, sperando in qualche trofeo perché chiunque capisca di calcio sa che l'Inter è attrezzata per lo Scudetto e per andare lontano in Champions. Mi auguro che possa raccogliere ciò che merita perché è la squadra più forte".

Cosa ha cambiato Chivu?

"Dal Mondiale per Club sta provando a cambiare la mentalità nell'andare a prendere l'avversario più alto, si vede nella differenza di metri a centrocampo quando vai a riconquistare la palla. Non è facile: il derby poteva finire uno, due o tre a zero, ma poi l'Inter ha perso perché il Milan ti aspetta e dopo 7-8 derby persi consecutivamente si è messo ad aspettare l'Inter con umiltà e ha vinto 3-4 derby anche meritatamente come domenica scorsa. L'Inter ha avuto più occasioni ma loro hanno fatto la partita che dovevano fare per portare a casa un risultato utile contro una squadra molto forte".