"Nazionale? Non lo so perché siamo arrivati a questo punto, ora l'importante è andare al Mondiale. Spero che Rino ci porti, altrimenti sarebbe un dramma". Così Francesco Totti, parlando da Miami ai microfoni di Sky Sport.

Miglior giocatore dell'anno scorso?

"Svilar è il primo che mi viene in mente, ha portato tra i 10 e i 15 punti alla Roma. Chapeau...".

Conte o Ranieri?

"Due allenatori diversi, il lavoro che ha fatto il mister Ranieri l'anno scorso è stato eccezionale".