"Non è stata una partita fantastica però l’importante era portare a casa i tre punti. Lo abbiamo fatto e siamo molto contenti". Si è presentato così Andy Diouf ai giornalisti presenti nella sala stampa nell'Arena Garibaldi di Pisa, dove l'Inter ha battuto i padroni di casa per 2-0. Di seguito le parole del centrocampista di Chivu.



Cosa pensi della tua stagione finora? E com’è giocare sulla destra?

"È diverso perché cambia la posizione, ma che sia a destra o a sinistra per me è la stessa cosa: io voglio giocare, aiutare la squadra, dare il massimo. Io non ho problemi in questo, mi interessa dare una mano dove posso".

Com'è stato finora e quale posizione preferisci?

"L’inizio non è stato facile, arrivare in una squadra così grande è stato un cambiamento radicale e importante. Ho giocato qualche gara finora, sto prendendo confidenza step by step, e adesso sto bene, devo spingere e dare il massimo. Sì, la mia posizione migliore è al centro, non ho mai giocato a destra, ma faccio quello che serve per aiutare la squadra e sono felice di essere sceso in campo".



Qual è la tua opinione sul Pisa?

"È una buona squadra, ha molti giocatori buoni che giocano una buona fase di transizione, la prima parte di gara non è stata facile per noi perché non ci hanno concesso molti spazi. Hanno fatto una buona gara".

Ti piace la Serie A?

"Si, mi piace. Ci sono ottime squadre, buoni allenatori e sono felice di giocare qui".