Desiré Doué parla a Tuttosport dopo la conquista del Golden Boy 2025 assegnato da Tuttosport. Nel corso della chiacchierata si parla anche della finale di Champions League contro l'Inter. "Uno dei giorni più belli della mia vita. È stato un sogno che si è avverato. Quando sei bambino, sogni di giocare in Champions League e poi di vincerla".

"È qualcosa di incredibile. Credo che il mio ricordo più bello sia il secondo gol che ho segnato, quindi il terzo della partita. Quello è stato il momento in cui mi sono convinto che avremmo vinto la partita", dice ancora Doué.

