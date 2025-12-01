Nicolò Bertola, difensore dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky Sport a margine della premiazione al Gran Galà del Calcio. Mio idolo è Nesta, da quando sono bambino guardo le sue partite. Pio Esposito? Me lo aspettavo a questi livelli, è un giocatore veramente forte che si merita questo salto e farà ancora meglio", non ha dubbi Bertola.

Bertola ha parlato anche dei centravanti in A: "Attaccante più forte? Se devo fare un nome dico Marcus Thuram, è completo e ha tutto. Fisicità, tecnica e uno contro uno. È completo".