Intervistato da Radio Sportiva, il terzino del Milan Davide Bartesaghi si è espresso sulle possibilità di conquista dello Scudetto da parte dei rossoneri: “È ancora presto per pensarci, però è un nostro obiettivo, come anche rientrare in zona Champions. Siamo solo all’inizio, abbiamo davanti tante partite importanti: se ne riparlerà a marzo”.