Lautaro Martinez scansa le critiche urticanti delle ultime settimane e torna protagonista con la doppietta di Pisa. Anche il Corriere dello Sport sottolinea la prova del capitano interista: "Stavolta bisogna partire dalla corsa, dall’urlo, dal salto. Insomma, dall’emozione. Se avesse incrociato un’asta, sulla strada verso lo spicchio dei tifosi interisti, invece di arrampicarsi sul muretto si sarebbe lanciato tra la gente con la destrezza di Duplantis. Ma siccome il suo lavoro è fare i gol, si è accontentato di sfruttare i ferri del mestiere. La sensazione in tempo reale è stata netta: a un certo punto Lautaro Martinez ha deciso che fosse giusto cambiare il senso di una brutta partita. Povero Gilardino, che è stato un grande centravanti: stava quasi immaginando il pareggio, il settimo risultato buono di fila per il suo orgoglioso Pisa, quando ha osservato quella sassata di sinistro, così forte e secca da rimbalzare nella rete e tornare in campo baldanzosa", si legge.

E con i due di ieri, l'argentino ha raggiunto quota 163 nell’Inter, staccando Sandro Mazzola e issandosi sul quarto gradino della scala dei realizzatori di sempre. Roberto Boninsegna, terzo, è ora distante 8 reti.

