"I tifosi sono sempre al centro di tutto, sono le persone a cui va il nostro riconoscimento. Spero che sia un campionato avvincente, questo è quello che posso limitarmi a dire". Così Beppe Marotta parla a Radio Sportiva nel corso di un'intervista in occasione del compleanno dell'emittente.

"Ho avuto la fortuna di avere una carriera bella, ne ho avuti tanti di momenti da ricordare - afferma il presidente nerazzurro -. Posso partire dalle origini fino ad arrivare alle vittorie degli Scudetti e alle finali di Champions League. Le emozioni non sono condizionate dal palcoscenico che vivi in quel momento, ma ogni finale e ogni campionato vinto genera, non solo adrenalina, ma passione, che condiziona la nostra attività. Io sono fortunato perché ho trasformato in lavoro una passione, è la massima aspirazione di una persona".