Qualche insufficienza e, in generale, voti non troppo lusinghieri per i nerazzurri nonostante il successo su un campo difficile come quello di Pisa. Ecco le valutazioni del Corriere dello Sport:

Chivu (all.) 7  Tre punti fondamentali, ma nel primo tempo manca aggressività. Meglio nella ripresa, anche grazie alle sostituzioni. 
Sommer 6  Vero che il Pisa non riesce a tirare in porta pericolosamente, ma non fa certo da spettatore. 
Akanji 5,5  Troppo spesso si fa tenere alle spalle da Meister, correndo il rischio di farsi aggirare.  
Acerbi 6  I corpo a corpo sono il suo pane. Ma, stavolta, c’è poco da “mangiare” contro Nzola, che ad un certo punto lo lascia sul posto e scappa verso Sommer.  
Bisseck (23’ st) 6  Entra e l’Inter segna. Non c’è un suo merito diretto. Ma poi gestisce a dovere. 
Bastoni 5  Soffre, come tutta la difesa nerazzurra, la fisicità degli attaccanti. Lui ci aggiunge qualche errore di troppo. È stanco? 
Luis Henrique 5.5  Comincia bene, trovando i compagni tra le linee. Dopo un errore, perde sicurezza e si spegne. 
Diouf (23’ st) 6,5  Dopo il derby, altri segnali significativi, sempre da esterno destro. Tenta la giocata a differenza di Luis Henrique.  
Barella 6,5  Infaticabile per come corre su e giù lungo il campo, ma non sempre è lucido e preciso come nell’occasione dell’assist per Lautaro. 
Calhanoglu 6  Manovra lenta e troppo prevedibile nel primo tempo. C’è la sua responsabilità, ma anche il poco movimento dei compagni.  
Sucic 6  Porta troppo il pallone, quando invece dovrebbe farlo girare. Resta negli spogliatoi dopo l’intervallo. 
Zielinski (1’ st) 6,5  Mossa importante di Chivu. Subito più qualità e ritmo. C’è anche il suo zampino nell’1-0. 
Dimarco 6  Condizionato dalla giornata storta di Bastoni. E Tourè è un osso duro. 
M. Thuram 6  Cerca la profondità e non la trova, come non lo trovano i compagni. Dopo l’infortunio, fatica a ritrovare la forma.  
P. Esposito (23’ st) 7 Che impatto: recupera il pallone e offre l’assist al Toro.  
L. Martinez 7,5  Sfoga la rabbia per la doppia sostituzione con Milan e Atletico con una doppietta. Nel primo tempo partecipa soprattutto alla manovra, nella ripresa aggredisce l’area e diventa micidiale. Doppia cifra stagionale. 
Carlos Augusto (43’ st) sv  Dentro per far ricevere gli applausi al capitano. 

Sezione: Rassegna / Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 09:10
Autore: Alessandro Cavasinni
