Qualche insufficienza e, in generale, voti non troppo lusinghieri per i nerazzurri nonostante il successo su un campo difficile come quello di Pisa. Ecco le valutazioni del Corriere dello Sport:

Chivu (all.) 7 Tre punti fondamentali, ma nel primo tempo manca aggressività. Meglio nella ripresa, anche grazie alle sostituzioni.

Sommer 6 Vero che il Pisa non riesce a tirare in porta pericolosamente, ma non fa certo da spettatore.

Akanji 5,5 Troppo spesso si fa tenere alle spalle da Meister, correndo il rischio di farsi aggirare.

Acerbi 6 I corpo a corpo sono il suo pane. Ma, stavolta, c’è poco da “mangiare” contro Nzola, che ad un certo punto lo lascia sul posto e scappa verso Sommer.

Bisseck (23’ st) 6 Entra e l’Inter segna. Non c’è un suo merito diretto. Ma poi gestisce a dovere.

Bastoni 5 Soffre, come tutta la difesa nerazzurra, la fisicità degli attaccanti. Lui ci aggiunge qualche errore di troppo. È stanco?

Luis Henrique 5.5 Comincia bene, trovando i compagni tra le linee. Dopo un errore, perde sicurezza e si spegne.

Diouf (23’ st) 6,5 Dopo il derby, altri segnali significativi, sempre da esterno destro. Tenta la giocata a differenza di Luis Henrique.

Barella 6,5 Infaticabile per come corre su e giù lungo il campo, ma non sempre è lucido e preciso come nell’occasione dell’assist per Lautaro.

Calhanoglu 6 Manovra lenta e troppo prevedibile nel primo tempo. C’è la sua responsabilità, ma anche il poco movimento dei compagni.

Sucic 6 Porta troppo il pallone, quando invece dovrebbe farlo girare. Resta negli spogliatoi dopo l’intervallo.

Zielinski (1’ st) 6,5 Mossa importante di Chivu. Subito più qualità e ritmo. C’è anche il suo zampino nell’1-0.

Dimarco 6 Condizionato dalla giornata storta di Bastoni. E Tourè è un osso duro.

M. Thuram 6 Cerca la profondità e non la trova, come non lo trovano i compagni. Dopo l’infortunio, fatica a ritrovare la forma.

P. Esposito (23’ st) 7 Che impatto: recupera il pallone e offre l’assist al Toro.

L. Martinez 7,5 Sfoga la rabbia per la doppia sostituzione con Milan e Atletico con una doppietta. Nel primo tempo partecipa soprattutto alla manovra, nella ripresa aggredisce l’area e diventa micidiale. Doppia cifra stagionale.

Carlos Augusto (43’ st) sv Dentro per far ricevere gli applausi al capitano.