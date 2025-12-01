Qualche sbavatura, ma niente di grave per l'arbitro Marco Guida, che conduce sostanzialmente sereno Pisa-Inter.

La Gazzetta dello Sport sottolinea come manchi un giallo per Bastoni al 17' per fallo scomposto su Touré. Giuste le ammonizioni per Caracciolo e Acerbi. Nella ripresa, rischia Meister quando, in area toscana, affonda su Zielinski: "Il colpo c’è ma è troppo lieve per assegnare un rigore", scrive la rosea. Entrambi regolari i gol di Lautaro.

Sezione: Rassegna / Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 08:42 / Fonte: Gazzetta dello Sport
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
