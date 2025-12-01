L'operazione Inter Under 23 a Monza non prende decisamente il decollo tra gli appassionati. Come riporta TuttoMonza, i numeri dei biglietti staccati per le partite della formazione di Stefano Vecchi sono sempre in ribasso malgrado il buon campionato dei nerazzurri. Particolarmente negativo il dato del botteghino di ieri contro la Pro Vercelli: soltanto 383 i biglietti venduti. 

