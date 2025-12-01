Non poteva che andare a Nasser Al-Khelaïfi il premio di "Best President", assegnato nella serata del 'Golden Boy' di Torino, in riferimento alla scorsa stagione. Intervistato da Tuttosport, il numero uno del PSG ha descritto così l'annata in cui la squadra di Luis Enrique ha spadroneggiato in patria e in Europa: "E' stata una stagione straordinaria, la migliore di sempre per il club: non solo per i risultati, ma per come li abbiamo raggiunti. Vogliamo continuare con lo stesso spirito collettivo, ogni singolo è importante. Abbiamo il miglior allenatore al mondo, il miglior direttore sportivo, uno dei migliori giocatori al mondo".