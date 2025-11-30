E meno male che fino a pochi minuti dall'inizio del match, a torto o a ragione, di lui si parlava come di un caso dopo le ultime prestazioni e le sostituzioni decise da Cristian Chivu. Lautaro Martinez vive una partita complicata come tutta l'Inter in quel di Pisa, dove la squadra di Cristian Chivu fatica a trovare il bandolo della matassa mentre dall'altra parte si alimenta la fiducia degli uomini di Alberto Gilardino che cullano il sogno della grande impresa. Ma quando ti chiami Lautaro Martinez e hai le stimmate del campione, ti basta davvero poco per accendere la miccia: basta un bel pallone messo in mezzo da Pio Esposito a favorire l'attacco al primo palo con conseguente conclusione inafferrabile per Simone Scuffet con la palla che si insacca sotto la traversa. E basta attivare i sensori del bomber di razza per piombare sul tiro-cross di Nicolò Barella per firmare il 2-0 che vale tre punti pesanti per rispondere agli inciampi dell'ultima settimana. Sul piano della prestazione qualcosa è sicuramente da rivedere, ma con un Lautaro così tutto può essere più facile.

PISA-INTER 0-2

MARCATORI: 69', 83' Lautaro Martinez

PISA: 22 Scuffet; 4 Caracciolo, 39 Albiol (80' 99 Lorran), 5 Canestrelli; 15 Touré, 36 Piccinini (71' 10 Tramoni), 20 Aebischer, 6 Marin, 3 Angori (71' 7 Leris); 9 Meister (90' 32 Moreo), 18 Nzola (90' 16 Buffon).

In panchina: 12 Nicolas, 34 Vukovic, 8 Højholt, 26 Coppola, 33 Calabresi, 42 Bettazzi, 72 Maucci, 94 Bonfanti.

Allenatore: Alberto Gilardino.

INTER: 1 Sommer; 25 Akanji, 15 Acerbi (67' 31 Bisseck), 95 Bastoni; 11 Luis Henrique (67' 17 Diouf), 23 Barella, 20 Calhanoglu, 8 Sucic (46' 7 Zielinski), 32 Dimarco; 9 Thuram (67' 94 Esposito), 10 Lautaro Martinez (87' 30 Carlos Augusto).

In panchina: 13 J. Martinez, 60 Taho, 6 De Vrij, 16 Frattesi, 22 Mkhitaryan, 43 Cocchi, 49 Maye.

Allenatore: Cristian Chivu.

Arbitro: Guida. Assistenti: Bercigli-Cavallina. Quarto ufficiale: Perenzoni. VAR: Paterna. Assistente VAR: La Penna.

Possesso palla: 39%-61%

Tiri Totali: 10-14. Tiri in porta: 2-3

Ammoniti: Caracciolo (P), Acerbi (I), Albiol (P)

Corner: 4-6

Recupero: 1°T 1', 2°T 5'.

95' - FISCHIA GUIDA, RIEN NE VA PLUS ALLA CETILAR ARENA!!! LAUTARO E L'INTER RISPONDONO PRESENTE, I NERAZZURRI BATTONO 2-0 IL PISA E RIPRENDONO LA MARCIA!!!

94' - Ultimi possessi per il Pisa, tentativo di Touré di testa controllato da Sommer. Bastoni rimane a terra colpito al volto dallo stesso Touré, la questione si risolve tra ampi sorrisi.

91' - Iniziano i cinque minuti di recupero.

90' - Nel Pisa dentro Moreo per Meister e Buffon junior per Nzola.

89' - Affondo improvviso di Bisseck che poi sbaglia la misura del lancio a Zielinski.

87' - Finisce la partita di Lautaro Martinez, dentro Carlos Augusto.

86' - Ottimo spunto di Diouf che salta l'uomo e scarica per Lautaro che colpisce il palo.

IL GOL DI LAUTARO: Zielinski tiene viva una palla da calcio d'angolo, appoggia per Diouf bravo a imbeccare Barella dal quale nasce un tiro-cross sul quale Lautaro si avventa come un falco trafiggendo Scuffet per la seconda volta.

83' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZZZ!!!

81' - Colpo al volto di Bastoni da parte di Meister, punizione per l'Inter.

80' - Gilardino si getta all'attacco inserendo Lorran al posto di Albiol.

79' - Fallo di Lautaro su Canestrelli.

77' - Nzola arriva di testa sul cross di Tramoni, palla che Akanji manda in corner.

76' - Zielinski ancora stordito dalla pallonata, staff medico al lavoro.

75' - Zielinski colpito malissimo dal pallone di Albiol, il microfono ambientale accentua il rumore dell'impatto.

71' - Nel Pisa Tramoni e Leris prendono il posto di Piccinini e Angori.

IL GOL DI LAUTARO: Palla persa dal Pisa in maniera banale, la sfera finisce da Zielinski ad Esposito che mette in mezzo per Lautaro che attacca il primo palo come sa fare lui. Bomba inafferrabile che si spegne sotto la traversa.

69' - GOL GOL GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL DELL'INTEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEERRRR!!! LAAAAAAAAAAAAAAAAAAAUTAAAAAAAAAAAAAAAROOOOOOOOOOO MAAAAAAAAAAAAARTIIIIIIIIIIINEEEEEEEEEEZZZZZZZZ!!!

67' - Cambi per l'Inter: Pio Esposito rileva Thuram, Diouf prende il posto di Luis Henrique e Bisseck entra per Acerbi.

66' - Meister lanciato dalle retrovie si incunea tra due difensori e punta la porta, ma viene chiuso in extremis.

63' - Nzola a un passo dall'1-0! Da palla recuperata di Aebischer su Zielinski lanciato da Barella, l'angolano punta Acerbi, lo salta e vola in area calciando un diagonale che termina fuori di poco.

61' - Albiol entra in ritardo su Thuram, giallo per l'ex Napoli.

60' - Piccinini stavolta prova la conclusione dalla distanza, para Sommer. Bastoni poco dopo si fa recuperare palla da Meister.

59' - Altro affondo di Touré a destra, altra chiusura di Acerbi.

58' - Crossa al volo Dimarco, Caracciolo arriva di testa ma fa impennare il pallone. Thuram prova ad avventarsi ma Scuffet è pronto.

57' - Barella tenta la conclusione, pallone sporcato da Albiol e calcio d'angolo.

56' - Aebischer appoggia per Piccinini che accelera in area poi mette in mezzo un pallone troppo forte per Meister.

54' - Galoppata di Nzola che poi sbaglia completamente il cross, Sommer blocca senza problemi.

51' - Lancio di Angori raccolto da Touré sull'altra corsia, la palla messa in mezzo per Meister viene intercettata da Acerbi.

50' - Thuram riesce a liberarsi in area sul cross di Dimarco, ma perde all'ultimo il contatto col pallone.

48' - Angori resta a terra dopo uno scontro con Akanji, Acerbi mette il pallone fuori per agevolare i soccorsi.

47' - Si fa subito vivo Zielinski con un tiro deviato e controllato da Scuffet.

16.01 - Calcio d'inizio del secondo tempo per il Pisa: PARTITI!

16.00 - Le squadre tornano in campo per il secondo tempo. Zielinski entra al posto di Sucic.

15.59 - Si prepara ad entrare Zielinski.

HALFTIME REPORT - Non è un primo tempo da consegnare agli annali: molta intensità, qualche contatto proibito di troppo, un Pisa volenteroso e un'Inter che non trova mai il passo giusto per incidere come è nelle sue corde. Solo una vera azione degna di nota da parte interista con il colpo al volo di Lautaro che però si spegne sul fondo, per il resto idee poche e confuse e un possesso palla ben controllato dagli avversari. Si segnala in negativo la prova di Alessandro Bastoni.

45' + 1 - Arriva il duplice fischio di Guida che manda le squadre a riposo: Pisa e Inter vanno negli spogliatoi sul punteggio di 0-0.

45' + 1 - FIipper in area interista con tiro di Touré troppo debole e controllato da Sommer.

45' - Ci sarà un minuto di recupero. Azione elaborata dell'Inter, con Bastoni che poi manda tutto a monte servendo Touré fermato da Dimarco.

42' - Altro cross di Angori troppo profondo per Piccinini che non può mai arrivarci.

40' - Grande azione dell'Inter orchestrata da Thuram e Barella, che con una trivela mette per Lautaro il cui tentativo volante è troppo strozzato e finisce fuori.

38' - Bella azione dell'Inter con Sucic che calcia trovando la respinta di Caracciolo. Poi ripartenza del Pisa e fallo di Bastoni.

37' - Crossa Dimarco, manda in corner il Pisa che reclama per un fuorigioco.

35' - Acerbi prova a fermare una ripartenza atterrando Aebischer, giallo inevitabile.

33' - Thuram lancia Barella che poco prima che il pallone vada fuori riesce a crossare, Scuffet mette il piede. Poco dopo, altro tentativo di testa di Lautaro che non inquadra la porta.

30' - Risposta Inter col tentativo di tiro a giro di Thuram che manda fuori.

29' - Occasione Pisa con Piccinini, che riceve da Touré bravo a svettare di testa su un Bastoni colpevolmente inerme e con un diagonale pericoloso manda fuori.

29' - Duello a suon di strattoni tra Nzola e Akanji. Anche qui proteste da parte del Pisa.

27' - Lautaro prova di testa sulla punizione di Calhanoglu mirando il secondo palo, palla che finisce fuori dopo un rimbalzo.

26' - Cartellino giallo per il capitano del Pisa Caracciolo che ferma sullo scatto Thuram.

24' - Palla pennellata di Calhanoglu su punizione per Acerbi che non impatta bene, ma era comunque partito in offside.

23' - Bastoni colpisce involontariamente Dimarco, che deve ricorrere alla borsa del ghiaccio per una botta alla testa.

21' - Luis Henrique sbaglia un appoggio favorendo un contropiede del Pisa, Sommer esce e riesce ad anticipare Nzola.

20' - Altro fallo di Dimarco su Piccinini, anche qui qualche lamentela.

17' - Bastoni atterra senza troppi complimenti Touré, Gilardino reclama il giallo.

17' - Dimarco anticipa un pallone a ridosso dell'area mettendolo subito in mezzo dove però non trova nessuno dei compagni.

16' - Akanji interviene su un lancio per Nzola, spazzando la palla lontanissima in fallo laterale.

13' - Meister tiene bene il pallone, si accentra in area e calcia mandando però ampiamente a lato.

11' - Bello spunto di Nzola a sinistra, cross smanacciato da Sommer.

11' - Parte Dimarco, traiettoria letta bene da Scuffet che si accovaccia sul pallone.

10' - Marin atterra Barella a ridosso dell'area, punizione interessante per l'Inter.

9' - Tacco di Lautaro sul lancio di Barella, si prova a favorire Thuram che però parte con un attimo di ritardo col pallone comunque servito troppo forte.

7' - Tenta dalla distanza Calhanoglu, disturbato da Guida nell'atto di concludere: pallone alto.

6' - Lancio di Angori sull'altro fronte per Marin, che però non ha un controllo felice.

5' - Pisa compatto che quando può riparte, fallo di Bastoni su Meister.

3' - Palla di Sucic interessante sulla quale però Thuram non arriva convinto, para Scuffet. Visuale nella metà campo del Pisa disturbata dai fumogeni.

3' - Altro intervento su Angori, punizione Pisa. Ritmi subito molto intensi.

2' - Filtrante di Touré per Nzola che parte sul filo del fuorigioco ed entra in area, dove viene contrastato da Akanji che guadagna anche rinvio dal fondo.

1' - Recupero a metà campo di Piccinini che prende fallo da Lautaro.

15.00 - Calcio d'inizio del match per l'Inter: PARTITI!!!

14.59 - Caracciolo e Lautaro davanti a Guida per il sorteggio del campo.

14.57 - Pisa e Inter entrano in campo per il prepartita.

14.54 - Simone Canestrelli riceve la maglia speciale per le 100 presenze raggiunte con la maglia del Pisa.

14.47 - Le squadre sono rientrate negli spogliatoi, fra poco ci sarà il calcio d'inizio del match.

