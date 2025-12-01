Decisivi i cambi di Chivu nel secondo tempo per battere un Pisa tosto e volitivo. Tra i migliori senza dubbio Pio Esposito, entrato nella ripresa e subito decisivo con l'assist per il gol stappa-partita di Lautaro.

"Esposito jr va bene in tutte le materie d’attacco. Ad esempio, non si limita a usare solo il piede destro e, quando non può andare alla conclusione, sa come essere generoso con i compagni - sottolinea la Gazzetta dello Sport -. Dal canto suo, l’Inter sa ormai da tempo di poter contare su questo studente modello, un ventenne con la testa di un collega di trent’anni. Tra l’altro, ieri Chivu ha chiesto a Pio qualcosa di più rispetto alle solite consegne: Esposito jr doveva entrare dalla panchina e cambiare del tutto il mood di una squadra che ballava pericolosamente sull’orlo, i nerazzurri potevano perderla ma dovevano assolutamente vincerla. E così è stato anche per la caparbietà del centravantone capace di estirpare un pallone ai pisani e di servire in area alla perfezione il suo capitano: il passaggio di sinistro tagliente è stato un’intuizione che appartiene solo alle punte più dotate. Che sia il più giovane della Serie A ad aver messo insieme almeno un assist e una rete è quasi riduttivo in questo quadro di insieme".

