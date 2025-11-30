"Se qualcosa mi ha disturbato in questi giorni? Noi siamo sereni perché sappiamo che nel mondo del calcio quando vinci ti esaltano troppo, e quando perdi iniziano le critiche. Dobbiamo trovare l'equilibrio per fare determinate cose, mantenere la nostra identità e aggiungere quel qualcosina che è mancato nelle ultime due partite". Così Cristian Chivu, parlando a DAZN, a pochi minuti dal fischio d'inizio di Pisa-Inter, gara che per i nerazzurri arriva dopo due sconfitte di fila.

Oggi è una gara difficile, troverete un Pisa che difende col blocco basso...

"Io pretendo da tutta la squadra l'atteggiamento giusto, che capisca le insidie di questa partita. Il Pisa viene da un momento molto buono, sappiamo che non sarà facile. Dobbiamo aggiungere quel qualcosina che ci è mancato nelle ultime partite, ma senza perdere identità".

Le dà fastidio quello che si è detto rispetto alla sostituzione di Lautaro a Madrid?

"A me no, io devo prendere delle decisioni. Si parla troppo di un giocatore che a livello mondiale è considerato uno dei migliori attaccanti. Non è giusto per lui, non è giusto per la squadra e per nessuno metterlo sempre sopra le critiche che riceve. Ha momenti buoni, altri meno. C'è da dire che è colpa mia il fatto che non ho detto che ha avuto la febbre prima del derby. Si è portato dietro questa indisponibilità di venerdì, ha stretto i denti e ha voluto esserci. La responsabilità me la prendo io, Lautaro è fondamentale come tutti i suoi compagni".