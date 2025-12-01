"La cosa più bella che fa sono le esultanze. Guarda che cattiveria. Ti fa capire quanto un attaccante vive per il gol e quanto lui ci tiene non solo al gol". Alessandro Florenzi sottolinea così dagli studi di Sky Sport le qualità di Lautaro Martinez.

"Quando giocavo e i centrali preparavano le partite - aggiunge Florenzi - vedevano che prima che arrivi il pallone ti viene già addosso, quando sta per arrivare ti dà un'altra 'botta' e prende la palla. La prende perché legge prima. Se aspetta il pallone non la prende perché c'è il difensore, ma se prima che arrivi io 'te meno', la palla la prendo io. Quello fa parte della voglia che hai e quello o ce l'hai o no. Il fatto che sia argentino ti aiuta. Era molto difficile preparare le partite contro di lui".