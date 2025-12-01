Ignazio La Russa, presidente del Senato e tifoso interista, si è concesso ai microfoni dei giornalisti presenti nella zona mista a margine dell'evento del Gran Galà di calcio. Ecco le parole raccolte dall'inviato di FcInterNews.

"Gli arbitri? Voglio dire, è rigore e non è rigore? E' fallo di mano e non è fallo di mano? Povero Lotito, sempre a lui capita. Se lo avessero fatto a me mi sarei arrabbiato tantissimo", la battuta sull'episodio nel finale di Milan-Lazio.

"Non posso parlare male degli arbitri, fare l'arbitro è una delle cose più difficili del mondo. Difficile accontentare tutti, da piccolo feci il corso per arbitri. Decisi di non provarci nemmeno", ha poi aggiunto.

Battuta finale sulla lotta scudetto. "Chi mi fa più paura tra Milan e Napoli? Paura all'Inter non può farla nessuno. Il Milan ha una chance in più senza coppe ma è un merito in meno", le sue parole.