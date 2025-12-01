La FIFA svelerà il calendario aggiornato delle partite della Coppa del Mondo FIFA 2026 in una diretta mondiale sabato 6 dicembre alle 12:00 ora di Washington, le 18 italiane. Ciò avverrà quasi 24 ore dopo che il mondo intero avrà appreso la formazione dei 12 gironi da quattro squadre della fase finale della competizione. Durante la diretta, saranno confermati i luoghi e gli orari di inizio di tutte le 104 partite. La trasmissione sarà trasmessa in diretta sulle piattaforme FIFA, tra cui FIFA.com e il canale YouTube della FIFA, garantendo che i tifosi di tutto il mondo possano seguire gli annunci in tempo reale. Un feed di trasmissione in diretta sarà inoltre reso disponibile alle emittenti di tutto il mondo.

Il processo di assegnazione delle partite che segue il sorteggio mira a garantire le migliori condizioni possibili per tutte le squadre e gli spettatori, consentendo, ove possibile, ai tifosi di tutto il mondo di guardare le proprie squadre giocare in diretta da fusi orari diversi. La versione definitiva del calendario delle partite sarà disponibile a marzo, una volta svolti i play-off FIFA ed europei e occupati gli ultimi sei posti disponibili.