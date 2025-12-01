Daniele Adani parla alla Domenica Sportiva della stagione di Lautaro Martinez. "Nella classifica cannonieri di Serie A, Lautaro è primo. Ha sempre la lente addosso perché è potenzialmente il più forte della Serie A, centravanti della squadra migliore al mondo, che è l'Argentina. Batte record ogni settimana. Per due settimane sbaglia quattro stop e Chivu lo toglie giustamente perché è negli oneri dell'allenatore, ma le cose che arrivano a Lautaro sono eccessive".

"Sono d'accordo che sia l'onere del campione, ma mettiamolo nel tutto - prosegue Adani -. Il gioco e le sue mansioni non sono così diverse da Inzaghi a Chivu. Secondo me il cambiamento grosso lo ha fatto passando da Lukaku e Dzeko a Thuram. Ha implementato le sue conoscenze, ma gol e assist li ha sempre fatti. Lukaku lavorava più da boa, Thuram si muove e lui fa più il centravanti. Ma si adatta anche a Pio Esposito, perché è eclettico. Pio? Lo definisco un ragazzo dalle cose giuste. Ha tanti pregi, c'è da capire se colma alcune caratteristiche, ma le può migliorare ed è un giocatore vero. L'assist dell'1-0 lo fa lui".