Direttamente dalla pancia dell'Arena Garibaldi, Cristian Chivu si presenta ai microfoni di Radio Rai 1 per analizzare Pisa-Inter 0-2: "Mi sono piaciute la reazione e la maturità della squadra, visto anche il momento dove avevamo raccolto meno di quello che meritavamo. Abbiamo capito che oggi non era facile, così come ogni partita in Serie A".

Dopo i due ko si è parlato di crisi, di problemi nello spogliatoio... Vuoi smentire queste voci?

"Io non devo smentire niente, il calcio è così. Ci si esalta per le vittorie, poi per due partite perse arrivano i problemi. Ma non ci sono problemi, c'è stata delusione da parte di tutti perché meritavamo qualcosa in più. Ma abbiamo quello che meritiamo, per vincere le partite bisogna avere più equilibrio e tirare fuori la maturità. Senza dimenticare la personalità e il valore tecnico. Oggi, nonostante le difficoltà proposte da un Pisa ordinato che poteva colpirci, abbiamo messo le energie che avevamo dopo la trasferta di Madrid. Abbiamo preparato questa gara in due giorni, sono contento dell'orgoglio messo in campo dai ragazzi".

Eri scontento dopo il primo tempo di oggi?

"No, ero contento per la maturità, avevamo capito l'importanza di mantenere l'equilibrio. Potevamo fare qualcosina in più, ma ci sono anche i meriti dell'avversario. Diventa difficile fare un'analisi dopo un tempo, le gare durano cento minuti, ci sono tre gare in una. Abbiamo aspettato il momento giusto per fare la mossa importante. La qualità dei ragazzi è venuta fuori alla lunga".