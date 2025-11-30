Direttamente dalla pancia dell'Arena Garibaldi, Cristian Chivu si presenta ai microfoni di Radio Rai 1 per analizzare Pisa-Inter 0-2: "Mi sono piaciute la reazione e la maturità della squadra, visto anche il momento dove avevamo raccolto meno di quello che meritavamo. Abbiamo capito che oggi non era facile, così come ogni partita in Serie A".
Dopo i due ko si è parlato di crisi, di problemi nello spogliatoio... Vuoi smentire queste voci?
"Io non devo smentire niente, il calcio è così. Ci si esalta per le vittorie, poi per due partite perse arrivano i problemi. Ma non ci sono problemi, c'è stata delusione da parte di tutti perché meritavamo qualcosa in più. Ma abbiamo quello che meritiamo, per vincere le partite bisogna avere più equilibrio e tirare fuori la maturità. Senza dimenticare la personalità e il valore tecnico. Oggi, nonostante le difficoltà proposte da un Pisa ordinato che poteva colpirci, abbiamo messo le energie che avevamo dopo la trasferta di Madrid. Abbiamo preparato questa gara in due giorni, sono contento dell'orgoglio messo in campo dai ragazzi".
Eri scontento dopo il primo tempo di oggi?
"No, ero contento per la maturità, avevamo capito l'importanza di mantenere l'equilibrio. Potevamo fare qualcosina in più, ma ci sono anche i meriti dell'avversario. Diventa difficile fare un'analisi dopo un tempo, le gare durano cento minuti, ci sono tre gare in una. Abbiamo aspettato il momento giusto per fare la mossa importante. La qualità dei ragazzi è venuta fuori alla lunga".
Autore: Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - In Primo Piano
Altre notizie
- 21:10 Milan Primavera ko nel derby, Renna: "La disattenzione difensiva ha condizionato la partita"
- 20:55 L'Arsenal va sotto ma reagisce con Merino: è 1-1 contro il Chelsea allo Stamford Bridge
- 20:40 Angolo Tattico di Pisa-Inter - Zielinski aumenta la qualità nel giro palla, toscani aggressivi e veloci sulle punte
- 20:25 Napoli, Manna svela: "Mercato? Se c'è un'opportunità, la coglieremo. La classifica è ottimale"
- 20:10 BVB, Kovac al miele su Adeyemi: "Karim è benedetto da Dio. Devo lavorare con lui ogni giorno perché..."
- 19:55 Fiorentina, crisi senza fine: viola sconfitti anche dall'Atalanta dell'ex Palladino, finisce 2-0 a Bergamo
- 19:40 L'Inter si rialza a Pisa, Akanji: "Grande vittoria, mentalità forte dei ragazzi. Orgoglioso di questa squadra"
- 19:25 videoL'Inter Primavera si riscatta nel derby: Milan battuto 2-0, decidono Iddrissou e Mancuso
- 19:10 Pisa, Scuffet: "Abbiamo giocato alla pari dell'Inter per almeno un'ora, ma questa è la Serie A"
- 18:55 Pisa, Gilardino a Rai Radio 1: "L'Inter è stata letale su due rimesse laterali, dobbiamo migliorare nei dettagli"
- 18:40 Chivu a Rai Radio 1: "Problemi nello spogliatoio? Non devo smentire niente. E non ero scontento dopo il 1° tempo"
- 18:25 Pisa 29esima 'vittima' di Lautaro. Da quando l'argentino è a Milano nessuno meglio di lui
- 18:10 Pisa-Inter, la moviola: Guida vuole far correre ma i tanti duelli fisici complicano la sua direzione arbitrale
- 18:04 Diouf in conferenza: "L'inizio non è stato semplice, ma adesso sto bene. Voglio giocare e aiutare la squadra"
- 17:54 Scatta l'allarme antincendio in sala stampa, Chivu fa la battuta: "Qualcuno sta fumando, non sono io..."
- 17:50 Lautaro a ITV: "Gol alla 29esima avversaria? Lavoro ogni giorno per portare titoli all'Inter e gioia ai tifosi"
- 17:49 Chivu in conferenza: "Oggi non era semplice, ci prendiamo questa vittoria. Con Lautaro mai nessun problema"
- 17:48 videoPisa-Inter 0-2, Tramontana: "Non ero ottimista a fine primo tempo, i cambi hanno fatto la differenza"
- 17:38 Diouf a ITV: "Mi sento bene, sto crescendo con il gruppo. Restiamo concentrati per le prossime"
- 17:35 Chivu a ITV: "Questa vittoria ci fa felici dopo le due gare precedenti". Poi ancora su Lautaro
- 17:34 Diouf a DAZN: "Devo continuare a spingere, voglio giocare sempre di più. Chivu mi parla tanto per migliorare"
- 17:32 Chivu a DAZN: "Mai messo in discussione Lautaro. Lo abbraccio ogni giorno, peccato non ci sia il 'Big Brother'"
- 17:21 Pisa, Gilardino a DAZN: "Grande prestazione e buoni 60'. La differenza? L'Inter è stata feroce e letale"
- 17:20 Inter U23-Pro Vercelli, le pagelle - Melgrati ancora protagonista, Agbonifo in crescita
- 17:14 Lautaro Player of the Match a DAZN: "Lascio parlare chi sta fuori e lavoro per l'Inter. Spero di stare qui a lungo"
- 17:10 Esposito a DAZN: "Assist importante come un gol? La squadra è da mettere al primo posto, come dice Lautaro"
- 17:06 Vecchi in conferenza: "Risultato giusto, secondo tempo di personalità. Su Prestia sensazioni non buone"
- 17:01 Pisa-Inter, chi è stato il migliore? Cliccate e votate
- 16:58 Pisa-Inter, le pagelle - Esposito impattante, Lautaro risponde. Bastoni in affanno
- 16:56 Alla faccia del ca... so: l'Inter vola sulle ali di Lautaro, la doppietta del Toro rilancia i nerazzurri a Pisa
- 16:55 liveIl POST PARTITA di PISA-INTER: ANALISI, COMMENTI e PAGELLE
- 16:52 Pisa-Inter, Fischio Finale - Lautaro rompe l'equilibrio della torre dopo 505': Chivu respira con la doppietta del capitano
- 16:32 L'Inter U23 soffre in avvio ma reagisce nel secondo tempo: con la Pro Vercelli finisce 1-1
- 16:01 Pisa, Piccinini prima del 2° T: "Inter tra le migliori d'Europa, stiamo facendo bene. Spero di segnare"
- 15:16 Inter-Milan, Up & Down - Bovio gladiatorio, Iddrissou forza della natura. Zarate, poca sostanza
- 14:50 Primavera, il derby di Milano torna a colorarsi di nerazzurro: Iddrissou e Mancuso stendono il Milan
- 14:31 Pisa, Marin a DAZN: "Ci manca qualche giocatore ma sappiamo che chi subentra farà ancora meglio"
- 14:31 Sucic a DAZN: "Due sconfitte di fila, sappiamo che non è facile. Ma dobbiamo restare concentrati. Chivu? Io do tutto, poi..."
- 14:29 Asllani tradisce il Torino: rigore sbagliato al 91esimo, Falcone blinda il successo per 2-1 del Lecce
- 14:25 Pisa, Gilardino a DAZN: "L'Inter è una grande squadra con qualità, ma vogliamo fare una partita da Pisa"
- 14:23 Chivu: "Siamo sereni, sappiamo come va nel calcio. Lautaro? C'è una cosa che non ho detto prima del derby"
- 14:18 Sucic a ITV: "Ho la fiducia di Chivu dal primo giorno". Poi avvisa i compagni: "Dobbiamo essere più cinici"
- 14:15 Toni: "Pio Esposito ha le mie caratteristiche. Deve diventare più cattivo sotto porta, ma è giovane"
- 14:07 Corrado, pres. Pisa: "Rivedere l'Inter qui una soddisfazione per i tifosi. Akinsanmiro è forte e noi..."
- 14:00 Muharemovic, nella lista delle pretendenti si aggiunge il Bologna: Sartori avvistato venerdì al Sinigaglia
- 13:45 Sky - Sta per scoccare l'ora di Pepo Martinez: lo spagnolo tornerà titolare in Coppa Italia
- 13:30 Lupo: "Inter, un calo c'è stato. Ma una squadra così non può permettersi cali di attenzione"
- 13:15 El Paròn Rocco si sbagliava di brutto: a Madrid c'era almeno un Musso che volava!
- 13:00 TS - Juve in ansia per Vlahovic: si teme uno stiramento. Possibile stop fino al 2026
- 12:45 Hernanes: "Inter, serve più equilibrio. Sommer ha le sue responsabilità in alcune sconfitte"
- 12:30 Giaccherini: "L'Inter non raccoglie per quanto crea. La sfortuna? Se non riesci a vincere, cerchi di non perdere"
- 12:15 Corsera - Lautaro, condizione fisica non al top: il calo dell'argentino è legato anche ai postumi degli ultimi vaccini
- 12:00 Sky - Pisa-Inter, arrivano conferme di formazione: Luis Henrique a destra, tornano Acerbi e Thuram
- 11:45 Vieri: "Inter, zero punti ma grandi prestazioni. Esposito centravanti del futuro, adesso i paragoni non hanno senso"
- 11:31 Samuel: "Lautaro ha sempre dato il massimo per l'Argentina e l'Inter, reazione normale da calciatore. Felice per Chivu"
- 11:15 Antognoni e il futuro di Nico Paz: "La fine è già scritta. Normale che il Real Madrid voglia riportarlo a casa"
- 11:00 Vice-Dumfries, l'Inter spedisce gli scout in missione per Palestra. Sul classe 2005 anche altre due big di A
- 10:45 Careca duro con l'Inter: "Mi sarei aspettato qualche ko in meno. Scudetto? Lottano in quattro ma..."
- 10:30 Corsera - L'Inter ritrova Mkhitaryan: il piano di Chivu per la gestione dell'armeno tra Pisa e gli ottavi di Coppa Italia
- 10:15 Corsera - Inter a Pisa per il riscatto. Chivu rilancia Luis Henrique titolare lontano dalle pressioni di San Siro
- 10:00 CdS - A Pisa per ritrovare fiducia: i nerazzurri ottimisti per Luis Henrique. Ma ora è tempo di risposte
- 09:45 TS - Marotta, nuovo futuro dirigenziale? Le sue sono parole di chi pensa al ruolo di Ministro dello Sport
- 09:30 TS - Inter a Pisa con il ballottaggio sulla fascia destra e... gli occhi su Touré: il ds Ausilio lo osserverà con attenzione
- 09:16 CdS - Lautaro giudice severo di se stesso, ma i numeri parlano chiaro: è lui la costante dell'attacco nerazzurro
- 09:00 GdS - Luis Henrique alla ricerca della svolta. Di questo passo il futuro somiglia a un rebus
- 08:45 GdS - Torna Mkhitaryan dopo un mese, ma Sucic è in vantaggio. Luis Henrique favorito su Carlos
- 08:30 GdS - A Pisa con la ThuLa per ritrovare la marcia da scudetto ed evitare a Chivu di tornare al punto di partenza
- 08:15 Preview Pisa-Inter - Chivu si affida alla Thu-La. Opzione Luis Henrique
- 00:00 Oggi non c'è solo la torre a pendere