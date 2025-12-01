Dopo le due sconfitte beffa, rispettivamente contro Milan e Atletico Madrid, l'Inter aveva bisogno di tornare alla vittoria per dare una svolta e riprendere il cammino. Ci è riuscita contro un coriaceo Pisa che tiene a bada i nerazzurri nel primo tempo, ma capitola nella ripresa sotto i colpi di Lautaro Martinez. La consueta analisi del giorno dopo è affidata al Podcast a cura di Andrea Bosio: a seguire la puntata odierna. Buon ascolto.

