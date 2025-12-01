"Penso che il valore di Lautaro debba essere quello di due anni fa, cioè da 20-25 gol a campionato. Se l'anno scorso ne ha fatti 12 secondo me sta andando più piano. Quest'anno è a quota 6. Gli anni scorsi in fanti nell'Inter sono arrivati con la lingua di fuori perché giocavano sempre gli stessi, adesso hai Pio e Bonny e infatti Chivu li fa giocare". E' l'analisi di Riccardo Trevisani a Pressing riguardo alle prestazioni del capitano nerazzurro in questa stagione.
Sezione: Copertina / Data: Lun 01 dicembre 2025 alle 13:23
Autore: FcInterNews Redazione
Autore: FcInterNews Redazione
Altre notizie
Lunedì 01 dic
