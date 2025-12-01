"Un anno fa questo giorno ha cambiato un pochino di cose". Comincia così il breve messaggio pubblicato su Instagram da Edoardo Bove, che ha ripensato a quel 17esimo minuto di Fiorentina-Inter in cui accusò un malore in campo. Un momento che gli ha cambiato la vita e la prospettiva dalla quale guardarla. "Oggi lo celebro perché mi ha permesso di crescere, non mi ha tolto la gioia di sorridere e mi ha spinto a dare un senso a quello che accade", ha spiegato l'ex centrocampista della viola.