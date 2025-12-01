Da domani prenderanno ufficialmente il via gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/2026. Da questo turno entreranno in scena le big del campionato. Si parte con Juventus-Udinese per finire con Fiorentina-Como in programma il 27 gennaio 2026. Come riporta l’agenzia Agimeg, si entrerà nel vivo della competizione che lo scorso 14 maggio ha visto sollevare la Coppa il Bologna di Vincenzo Italiano: per la vittoria finale in questa nuova edizione della Coppa Italia sarà una lotta a tre. Inter, Juventus e Napoli partono in pole appaiate a quota 6.00, con il Milan primo inseguitore a 7.00. La Roma si punta a 9.00, quota 11.00 per il Bologna.

In lavagna a 14.00 l’Atalanta, Lazio data a 16.00. Il Como si gioca a 23.00, a 26.00 troviamo la Fiorentina. Quota 67.00 per il Torino, l’Udinese è valutata a 81.00. Quota 101.00 per Parma e Genoa, chiudono con 301.00 Venezia e Cagliari.