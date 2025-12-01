"L’hanno comprato perché era un interno di qualità e sostanza, lo stanno trasformando in un esterno a tutta fascia. Vuoi vedere che il vice Dumfries diventa Andy Diouf?". Se lo domanda la Gazzetta dello Sport all'indomani del successo nerazzurro a Pisa, gara nella quale il francese è entrato ancora molto bene, proprio come aveva fatto nel derby.

Ancora una volta, l'ex Lens si è messo in mostra da esterno di destra: a tutta fascia con il Milan, da quinto con il Pisa. "Rispetto all’altro rinforzo estivo Luis Henrique, che ha sbagliato la terza partita da titolare su tre, il ragazzo arrivato dal Lens è sembrato di un’altra categoria anche fuori ruolo", si legge