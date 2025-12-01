La sufficienza per Sommer (due pericoli, ma la palla va fuori) apre le pagelle di Pisa-Inter su Tuttosport. Voto 6 in difesa anche per Acerbi, che si arrangia di mestiere, e per il subentrato Bisseck. Sale a 6,5 Akanji, meno bene Bastoni (5,5, troppo in sofferenza).

Poco incisivo Luis Henrique, 5,5, fa meglio Diouf dalla panchina ma per il quotidiano è soltanto da 6. Voto 6,5 a Barella, che cresce alla distanza e serve l'assist dello 0-2, mentre Calhanoglu si ferma al 6 e Sucic al 5,5. Bene Zielinski dalla panchina, voto 7: partecipa ad entrambi i gol. A sinistra 6 per Dimarco, che patisce Touré e risponde con la tecnica.

In attacco 5,5 a Thuram, ma 7 a Esposito dalla panchina: recupera lui il pallone decisivo per il vantaggio interista e lo serve anche a Lautaro. L'argentino è da 7,5, migliore in campo, grazie alle due stoccate. Non giudicabile Carlos Augusto, 6,5 a Chivu che imprime la svolta coi cambi.

Nel Pisa 7 a Touré e Meister, diversi 6,5 a Caracciolo, Albiol, Piccinini, Angori, Nzola e Gilardino. Sufficiente l'arbitraggio di Guida.