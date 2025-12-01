Mercoledì sera, l'Inter farà il suo debutto nella Coppa Italia Frecciarossa 2025-2026 ospitando a San Siro il Venezia di Giovanni Stroppa, unica compagine non di Serie A ancora in corsa nella competizione. Per l'incontro di San Siro è stato designato come arbitro Davide Di Marco, 34enne della sezione di Roma, che avrà come assistenti Preti e Ricci con Bonacina quarto uomo. In sala VAR ci sarà Luigi Nasca, coadiuvato da Paolo Mazzoleni. 

