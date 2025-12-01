Dalle stalle alle stelle. Dopo giorni di polemiche, Lautaro decide il match di Pisa con una doppietta e la Gazzetta dello Sport lo premia addirittura con un 8 in pagella: "Nel primo tempo è l’unico interista pungente, nella ripresa tira fuori la sua maestà. Bellissimo l’1-0, un sinistro al volo ad alta difficoltà".

Molto bene anche Zielinski (7): "Rispetto a Sucic è più determinato, va dritto al punto, riesce a coniugare le due fasi. Ha una parte attiva all’origine dell’azione del 2-0. Più incisivo".

Contributo significativo dalla panchina anche per Esposito (7): "Un pezzo importante del primo gol è suo: scavalla sulla sinistra e serve a Lautaro un assist potente e preciso. Dimostra di non essere soltanto un bisonte d’area".

Continua la crescita di Diouf (6,5): "Attenzione, non sarà Diouf quello buono tra Luis Henrique e Sucic? Si colloca sul centro-destra ed è sua la verticalizzazione per Barella, da cui il Lautaro bis".

Bene Barella (6,5). Sufficienti Sommer, Akanji Calhanoglu e Dimarco. Al 5,5 si fermano Acerbi, Bastoni, Sucic e Thuram. Senza voto Bisseck e Carlos Augusto.

Il peggiore è Luis Henrique (5): "Continua a traccheggiare, zero dribbling. Non salta l’uomo, forse non dribblerebbe neppure un elefante sotto anestesia. Ha troppa paura di sbagliare.

Chivu 6,5: "Bravo a correggersi. Con i cambi, tira fuori l’Inter dalla palude in cui la squadra annaspava. I sostituti Zielinski, Esposito e Diouf entrano nelle azioni dei gol.