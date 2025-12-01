Dopo essere stato insignito del Golden Boy 2025 da Tuttosport, Desiré Doué è tornato con la mente alla notte di Monaco di Baviera quando, con due gol e un assist, guidò il Paris Saint-Germain alla vittoria sull'Inter nella finale di Champions League: "Eccezionale, un ricordo che resterà nel mio cuore e di quello di tutti i tifosi parigini", ha detto l'attaccante francese parlando con Sky Sport.