La cosa migliore che l'Inter si porta via da Pisa è la vittoria, ma nell'analisi di Tuttosport trovano spazio anche gli aspetti negativi della prova degli ospiti, per un'ora pendenti come la famosa Torre. Giusto nell'ultima mezzora di gioco, i padroni di casa calano un po' e le forze fresche dalla panchina aiutano a far valere la legge del più forte.

In ogni caso la squadra toscana veniva da sei risultati utili consecutivi e non subiva gol in casa da 505 minuti. Non si è fatta schiacciare, ma è mancata nel lampo decisivo, pur uscendo tra gli applausi del proprio pubblico. Quelli che invece ha trovato Lautaro, implacabile nel battere Scuffet. Una volta centrato il vantaggio, l'Inter ha gestito e raddoppiato, mettendo alle spalle gli ultimi due ko.