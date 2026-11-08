Il successo dell'Inter contro il Como continua a raccogliere consensi. Dagli studi di Sky Sport, Luca Marchegiani ha analizzato la prestazione della formazione allenata da Cristian Chivu, soffermandosi in particolare sul contributo di Marcus Thuram, protagonista anche nella vittoria per 2-0 sui lariani. L'ex portiere ha evidenziato soprattutto la capacità dell'attaccante francese di incidere nello sviluppo della manovra, oltre che in fase realizzativa. "Thuram dà tante soluzioni, e anche tutto questo movimento su tutto il fronte offensivo. Anche nelle azioni decisive della partita è lui che dà sempre l'inizio all'azione, non solo in fase conclusiva", ha dichiarato Marchegiani.
Marchegiani ha poi promosso l'intera prestazione dell'Inter, individuando nell'organizzazione difensiva uno degli aspetti determinanti del successo. "Molto bene l'Inter, mi è piaciuta la compattezza, il fatto che non ha mai permesso al Como di giocare tra le linee", ha spiegato. "Con la squadra di Fabregas non si può essere severi: forse è stata un po' deludente nei 90 minuti rispetto a come ci ha abituato. Però, dopo 6 vittorie consecutive, ci sta. Ha perso solo due partite in campionato, e anche l'ultima volta prima della sosta, contro il Frosinone".
Autore: Ludovica Ferrante
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