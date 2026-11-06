L'Inter vuole continuare a vincere a San Siro in Serie A e c'è un dato interessante che riguarda i nerazzurri in questa primissima porzione di campionato. Come evidenzia Opta, i nerazzurri hanno segnato 17 gol nelle prime cinque gare casalinghe in campionato, vincendole tutte. I nerazzurri ora puntano a ottenere sei successi nelle prime sei gare interne, un traguarod raggiunto l'ultima volta nella stagione 1979-1980.