L'Inter vuole continuare a vincere a San Siro in Serie A e c'è un dato interessante che riguarda i nerazzurri in questa primissima porzione di campionato. Come evidenzia Opta, i nerazzurri hanno segnato 17 gol nelle prime cinque gare casalinghe in campionato, vincendole tutte. I nerazzurri ora puntano a ottenere sei successi nelle prime sei gare interne, un traguarod raggiunto l'ultima volta nella stagione 1979-1980.

Sezione: Stats / Data: Ven 06 novembre 2026 alle 01:00
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione