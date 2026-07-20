Alessandro Bastoni potrebbe lasciare l'Inter in questa sessione di calciomercato per andare a riabbracciare Simone Inzaghi in Arabia Saudita. Sul difensore nerazzurro e della Nazionale italiana c'è infatti l'Al-Hilal, la formazione dell'ex tecnico nerazzurro che sarebbe ben felice di portarlo in Arabia. Lo rivela Sky Sport: attualmente il club saudita non ha ancora presentato nessuna offerta alla dirigenza nerazzurra, ma bisognerà vedere se nei prossimi giorni si concretizzerà questo interesse. Prima di procedere, però, l'Al-Hilal dovrà registrare un'uscita di un calciatore straniero per la questione dei regolamenti interni alla Saudi Pro League.