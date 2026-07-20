In un ritiro nerazzurro che era in larga maggioranza schierato con l'Argentina di capitan Lautaro, ieri sera a Donaueschingen c'era un giocatore dell'Inter che tifava Spagna. Era, ovviamente, Josep Martinez, unico spagnolo in rosa, che ha sostenuto i suoi connazionali durante la finalissima del New Jersey.

Le storie su Instagram e la gioia di Martinez

Doppia storia su Instagram per l'ex portiere del Genoa, che con la maglia roja ha giocato anche una partita, in amichevole contro la Lituania, nel 2021. Martinez ha pubblicato la prima immagine a inizio gara, con la foto del tablet su cui stava guardando la finale. In secondo piano, appesa alla sedia su cui era appoggiato lo schermo, la maglia della Spagna, di Pedri, nel cuore delle campagne del Baden-Wurttemberg.

Poi, dopo la finale, un'altra storia, repost dell'immagine celebrativa pubblicata dalla federazione iberica. "Orgoglioso di essere spagnolo", questo il messaggio di Josep Martinez. La stagione di 'Pepo', dunque, inizia alla grande. Una stagione che per lui si prospetta particolarmente delicata e al contempo entusiasmante. Cristian Chivu lo ha infatti eletto a portiere titolare dopo due anni dietro a Yann Sommer nelle gerarchie: insomma, il 2026/2027, per lui, meglio di così non poteva iniziare.