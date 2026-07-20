E' in corso l'allenamento dell'Inter nel ritiro di Donaueschingen, come sempre grande intensità e concentrazione da parte di tutti i calciatori nerazzurri. Di seguito alcune immagini dell'arrivo dei calciatori sul campo di allenamento direttamente dall'account ufficiale nerazzurro.

Sezione: News / Data: Lun 20 luglio 2026 alle 18:27
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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