Ha parlato ieri ai microfoni dei cronisti presenti nel ritiro tedesco, Henrikh Mkhitaryan. L'avventura con gli scarpini ai piedi non è ancora finita e anche nell'avvio di questa nuova stagione l'armeno ha portato la professionalità e la voglia di allenarsi ancora che ne hanno sempre contraddistinto il percorso sportivo.

"A 37 anni c’è ancora l’entusiasmo della prima volta, la voglia di non lasciare nulla al caso per continuare a dare il proprio contributo alla causa interista - si legge sul Corriere dello Sport -. La capacità di gestirsi e l’integrità fisica fanno parte di un elisir speciale, che ha convinto il club nerazzurro nelle scorse settimane a proporgli il rinnovo contrattuale ancora per un’altra stagione. L’armeno sta già ricambiando con la solita voglia matta di essere un tassello importante, come ribadito ieri dal quartier generale tedesco di Donaueschingen".