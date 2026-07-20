Senza Francesco Acerbi e Stefan De Vrij, partiti a parametro zero, l'Inter continua la sua ricerca di due difensori centrali, ma uno potrebbe già averlo in casa. Secondo La Gazzetta dello Sport, infatti, sta prendendo piede l'ipotesi di una permanenza di Benjamin Pavard. Non è cosa semplice trovare un giocatore "pronto", anche se le valutazioni continuano. L'unico nome ormai da ritenersi sfumato è quello di Chalobah.

"Le attuali risposte di campo non è escluso che lascino indietro gli attriti del passato (il pensiero va all'anno scorso quando, rientrato in Italia durante il Mondiale per club per un problema alla caviglia, era stato "beccato" a giocare a padel a Porto Cervo) e permettere al giocatore di rimediare in qualche modo a quella rottura - si legge sulla rosea - Oltre alle dinamiche puramente di mercato infatti ci sono anche le valutazioni più umane. E dal raduno di lunedì 13 luglio sembra essersi rivisto un nuovo Pavard. Un piglio più caparbio, come se avesse una rinnovata voglia di riconquistarsi l'Inter. Stavolta a tutti i costi. Anche perché la società non vuole lasciarlo partire per un altro prestito: se sarà di nuovo addio, sarà a titolo definitivo. Ma fino a questo momento non sono arrivate né telefonate né offerte in linea con i pensieri e le richieste nerazzurre. Questo blocco in uscita (il suo stipendio da 5 milioni è un altro elemento che non aiuta), le entrate che procedono a rilento in un mercato che pretende tanto in termini di spese e il desiderio del giocatore di riprendersi l'Inter potrebbero costituire tutti elementi utili per uno scenario con un finale fino a poco fa difficile da immaginare".