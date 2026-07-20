Tutto su Djed Spence: è l'esterno ex Genoa oggi al Tottenham, reduce dal bel Mondiale giocato con la maglia della Nazionale inglese, l'obiettivo numero uno per la sostituzione di Denzel Dumfries dopo l'evaporazione delle piste Marco Palestra e Anan Khalaili. Bisogna capire, secondo Sport Mediaset, quelle che sono le intenzioni di Roberto De Zerbi, tecnico degli Spurs, alla luce delle ultime prestazioni: lo terrà o acconsentirà alla cessione per una cifra di 35 milioni di euro, quella stanziata dai nerazzurri? Sullo sfondo restano i nomi di Givairo Read, Guela Doué e Nahuel Molina, ma l'inglese è in pole position.

Per quanto riguarda la difesa, è stato proposto John Stones ma il nome non fa impazzire l'Inter e Oaktree perché il suo profilo non risponde all'identikit dell'acquisto ideale tracciato dalla proprietà. Si pensa a Cristian Romero ma si parla di un investimento importante da 60 milioni e con Barcellona e Atletico MAdrid forti su di lui.