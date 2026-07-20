Dopo la partita per il terzo posto dei Mondiali persa contro l'Inghilterra, Didier Deschamps ha ufficialmente abdicato dal ruolo di commissario tecnico della Nazionale francese. La Federcalcio transalpina, al termine del match di Miami, ha voluto raccogliere alcune dichiarazioni dei giocatori Bleus che hanno voluto salutare il loro commissario tecnico, tra i quali anche quelle di Marcus Thuram: "Tutti i giocatori della Nazionale hanno sempre conosciuto solo questo allenatore e questo staff. Un sentito ringraziamento per tutto quello che ci hanno dato. Ci auguriamo che continuino le loro carriere con lo stesso successo".