L'agente Alessandro Canovi è stato ospite di TMW Radio dove ha commentato la notizia dell'approccio di Paolo Maldini con Josep Guardiola per sondare la sua disponibilità a diventare CT della Nazionale: "Oggi Giovanni Malagò dice anche che non c'è il budget per i mammasantissima, quindi rimango perplesso. Guardiola, a parte come allenatore, sarebbe un segnale fortissimo per un movimento morente come il nostro. Non vedo più segnali drammatici del fatto di non andare per tre volte di fila ai Mondiali".

Canovi poi suggerisce una soluzione: "Il problema oggi è dalle U17 in poi, quando serve fare il salto. Prenderei l'esempio della Spagna, con abolizione del campionato Primavera che non serve a nulla e rendere le seconde squadre obbligatorie per tutte quelle professionistiche. I frutti si sono visti già da alcune squadre italiane, Juventus in primis".