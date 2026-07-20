La Spagna è campione del mondo! Battuta l'Argentina ai supplementari! Finale dei Mondiali vissuta tra il tatticismo e un canovaccio aspettato: la Spagna fa gioco, l'Argentina si difende e prova a ripartire. Anche se non riesce praticamente mai a rendersi pericolosa nel corso dei tempi regolamentari. Le furie rosse costruiscono tante occasioni e impegnano a più riprese il Dibu Martinez, con Pedri, Olmo e Ferran Torres. Al minuto 94' viene espulso Enzo Fernandez dopo una brutta entrata ai danni di Cubarsì. Ai supplementari Ferran Torres trova il piatto vincente su assist di Williams. L'Albiceleste non molla e, nella seconda parte di supplementari, sfiora il pareggio con Simeone. Lautaro non è entrato in campo e ha vissuto la finale interamente in panchina.