Keith Wyness, ex amministratore delegato di Everton e Aston Villa, ha rilasciato un'intervista al portale Football Insider durante la quale si è sbilanciato sul futuro di Djed Spence, il terzino del Tottenham e della Nazionale inglese fresco reduce dei Mondiali: a suo dire, qualora il Tottenham riuscisse ad arrivare a Neco Williams, allora darebbe il via libera alla partenza dell'ex Genoa ma non in direzione Inter, bensì in direzione Everton. Wyness è convinto che Spence diventerà un giocatore dei Toffees prima della fine della finestra di mercato estiva.

Situazione da tenere d'occhio

Queste le sue dichiarazioni: "Credo che molto dipenderà dalla volontà degli Spurs di ingaggiare Neco Williams dal Forest; questo sarà l'aspetto cruciale. Se l'affare andrà in porto, mi aspetto che Spence arrivi all'Everton prima o poi. E questo potrebbe accadere. La trattativa per Williams con il Tottenham è il fattore chiave di tutta la vicenda. Anche lui potrebbe desiderare un nuovo inizio. E se potesse giocare come terzino destro per l'Everton, sarebbe un vantaggio. Ha già ricoperto quel ruolo e sa come adattare la posizione. Quindi è una situazione che dobbiamo tenere d'occhio. Ma il Tottenham potrebbe cambiare idea e decidere se sia davvero necessario o meno ricoprire quel ruolo."