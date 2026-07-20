Notizia pesante di Sky Sport sul nuovo CT della Nazionale italiana: il nuovo direttore tecnico Paolo Maldini ha fatto rotta su Pep Guardiola. Secondo quanto risulta all'emittente, Maldini e Leonardo hanno trascorso a Barcellona l’ultimo fine settimana e hanno incontrato l’ex allenatore del Manchester City: il confronto potrebbe essere proseguito presumibilmente durante l’intero weekend. A far partire le verifiche sono stati alcuni selfie scattati in Spagna con Maldini e Leonardo. Approfondimenti che hanno poi portato alla certezza dell’incontro con Guardiola.

Al momento non ci sono certezze sulla possibilità che l'ex barça diventi il prossimo commissario tecnico dell’Italia. La novità, però, è che il suo nome, associato a quello della nuova area tecnica azzurra, è un tentativo concreto e non più solo una suggestione: come anticipato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, non ci sono pertanto solo i nomi di Roberto Mancini e Andrea Pirlo.