Sulla permanenza o meno di Benjamin Pavard si sta scrivendo e parlando parecchio negli ultimi giorni. Via via quasi tutti i media stanno spostando le proprie sensazioni verso una più che possibile permanenza nella rosa dell'Inter, un anno dopo la cessione in prestito all'Olympique Marsiglia (che ha deciso di non riscattare il giocatore).

"Da parte di Cristian Chivu non c'è alcuna preclusione - si legge sul Corriere dello Sport -. L'allenatore nerazzurro ha notato lo spirito con cui l'ex Bayern Monaco si è rimesso a sua disposizione. Pavard oggi vuole far parlare i fatti: è a totale disposizione del suo allenatore, dei suoi compagni e anche dei tifosi che ogni giorno in Germania lo fermano per foto e autografi ai quali il difensore non rinuncia con grande generosità prima e dopo gli allenamenti. Si capirà più avanti quanto concrete possano essere le chance di rimanere in nerazzurro, che passeranno inevitabilmente anche da un confronto con lo spogliatoio al completo, quando saranno tornati anche coloro che sono ancora in vacanza. Il contributo di Chivu sarà eventualmente importante anche in questo: un anno fa il rumeno fu fondamentale nel lavoro che il club portò avanti per ricucire lo strappo che si era creato tra Calhanoglu e Lautaro. Se l'ha fatto una volta, può rifarlo ancora".