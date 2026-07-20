E' di questi giorni l'indiscrezione che vorrebbe l'Inter su Rafik Belghali del Verona, protagonista ai Mondiali con la maglia dell'Algeria. Ausilio avrebbe effettuato qualche primo contatto esplorativo con il ds veronese Sean Sogliano per capire se può essere lui l'alternativa a Dumfries sulla corsia destra dopo i problemi fisici riscontrati da Khalaili. Ma dalla Francia rimbalza un interesse anche della Roma per il giocatore: secondo Footmercato i giallorossi sarebbero anche in vantaggio sui nerazzurri, che comunque hanno diverse alternative su quella fascia come Spence, Read e non solo.