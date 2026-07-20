Dopo aver parlato ai cronisti presenti nel ritiro Donaueschingen, si è espresso anche ai microfoni di Inter TV il giovane sloveno Luka Topalovic. I nerazzurri saranno impegnati in Germania fino al 26 luglio, giorno della prima uscita stagionale contro il Karlsruhe, e Topalovic, l'anno scorso in Under 23, sta continuando il suo percorso di crescita con la Prima Squadra.

Quali sono le tue sensazioni ed emozioni?

"Sono felice di essere qua, di avere l'opportunità di allenarmi con questi giocatori. La stanchezza c'è sempre in ritiro e allenarci".

C'è un compagno che ti ha stupito e a cui ti ispiri?

"Sono seduto vicino a Zielinski a tavola e mi dà grandi consigli, sto cercando di prendere tutto dai compagni di squadra".

Ci sono anche tanti ragazzi con cui eri nelle giovanili. Ti fa piacere?

"E' molto più facile quando non sei solo e ci sono i compagni dell'anno scorso. Sono molto felice che siamo insieme e che stiamo facendo bene".